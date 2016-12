Free Mp3: Pitch Feather – Jolly Old St. Nicholas

Wie sich die Ohren doch täuschen können! Beim Anhören des Songs Jolly Old St. Nicholas hätte ich die Ursprünge der Band im skandinavischen Raum, meinetwegen auch in Irland, vermutet. Weit gefehlt! Denn Weihnachten ist natürlich nicht nur in Europa oder Amerika ein großes Thema. Sogar in Asien will man von weihnachtlicher Heiterkeit nie und nimmer lassen. Das aus Singapur stammende Trio Pitch Feather hat uns mit diesem fröhlichen wie quirligen Folk-Pop-Song ein wirklich schönes Präsent unter den Baum gelegt. Jolly Old St. Nicholas erfreut als wunderbar launiger, fein dosierte Süße versprühender Track. Doch sei die gerade an ihrem Debütalbum arbeitende Formation nicht nur wegen dieses einen Liedes empfohlen. Wer den übrigen verfügbaren Tracks auf Soundcloud lauscht, wird seine Anerkennung für dramatische Pop-Songs wie etwa Lonely Ivory Tower nicht verhehlen können. Singapur sollte sich nicht nur der Weihnachtsmann auf seiner Weltkarte fett markieren, nein auch der werte Hörer ist dazu aufgerufen!

via Bandcamp

Viel Spass damit!

SomeVapourTrails

Unsere Liste mit den Weihnachtsliedern 2012 updaten wir täglich. Vorbeischauen lohnt!