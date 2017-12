Free Mp3: Sofia Talvik – Cold Cold Feet

Die von uns sehr geschätzte schwedische Singer-Songwriterin Sofia Talvik hat es sich zur Tradition gemacht, jedes Jahr ein eigens komponiertes Weihnachtslied aufzunehmen und ihren Fans anzubieten. Diese können es ihr mit einer kleinen Spende danken, müssen jedoch nicht. Talvik ist bei ihren Weihnachtsliedern sowohl vom musikalischen Stil als auch von der Themenwahl her immer für eine Überraschung gut. Was die Lieder über die Jahre ausgezeichnet hat, ist der Umstand, dass die Schwedin keinerlei althergebrachten Stereotype bemüht. Vielmehr benutzt sie die weihnachtliche Szenerie und Stimmung, um sehr nachdenkliche Geschichten fernab von Klischees zu erzählen. Auch ihr diesjähriger Song Cold Cold Feet macht da keine Ausnahme, wenn er von einer alleinerziehenden Mutter berichtet, die zusätzliche Schichten einlegen muss, um ihren Kindern überhaupt ein Weihnachten zu ermöglichen. Zeilen wie „Tomorrow’s Christmas morning/ She wishes she could be around/ To see their smiles as they are opening their presents/ That she got at lost and found“ oder „And though she takes those extra shifts/ There never seems to be enough to warm those/ Cold cold feet“ machen Armut sehr anschaulich, rühren ungemein. Eine Armut, die sich inmitten der Fülle von Weihnachten wohl noch deprimierender anfühlt. Dieser Track führt uns vor Augen, dass die Zeit, die für viele Menschen wohl die schönste im Jahr ist, anderen Menschen jedoch schwer auf die Seele drückt. Weil man sich das Feiern erst einmal leisten können muss. Der edel-traurige Folk-Pop passt wunderbar zu dieser Geschichte aus der Arbeiterklasse. Viele sentimentale bis kontemplative Weihnachtslieder beschäftigen sich gern mit Einsamkeit oder Verlorenheit. Dass die Freude an Weihnachten jedoch auch dadurch gebremst wird, weil gravierender materieller Mangel herrscht, wird eher selten thematisiert. Auch deshalb ist Sofia Talviks Beitrag zum diesjährigen Fest ein ganz wichtiger!

Cold Cold Feet ist nach dem Prinzip „Name your price“ auf Bandcamp verfügbar.

