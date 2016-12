Der klingende Adventskalender 2016: Türchen 14

Wirklich gute Musikvideos sind heutzutage fast noch seltener als wirklich gute Christmas Songs. She & Him bezaubern uns mit beidem. Star des Christmas Memories Videos ist nicht die entzückende Zooey Deschanel, sondern ein durchaus eigensinniges Tannenbäumchen. Eben jenes Weihnachtsgewächs gibt dem Lied auch die Subversion, die dem Weihnachtsalbum fehlt. Denn dem Duo ist eines vorzuwerfen, sie ruhen sich auf ihrem neuen Longplayer ein bisschen zu sehr auf ihrer gemütlichen Niedlichkeit aus und belassen es bei alten Klassikern, die zwar für Millennials neu aufpoliert wurden, wirklich Neues oder gar Originelles suchen wir vergebens. Abgesehen von diesem musikalisch schön untermalten Kurzfilm. Mein Co-Blogger lobt Zooeys Intonation über den grünen Klee Weihnachtsbaum, ich finde sie ja eher so „ganz nett“. Egal. Wenn ihr auf abgestaubte Evergreens steht, dann ist das neuste Werk von She & Him genau das Richtige für euch.

DifferentStars