Der klingende Adventskalender 2016: Türchen 16 [UPDATE]

Update: We do now have all Streams – Wir haben jetzt alle Streams

¡Otra Navidad es posible! – Ja, das andere Weihnachten ist möglich, predigen wir schon seit Jahren, hört sich aber auf Spanisch viel cooler an. Auch wenn uns sowohl Radioprogramm als auch Einkaufs-Beschallung in jedem Jahr weismachen möchten, es gäbe nur eine Handvoll Christmas Songs, die immer, immer wieder – ohne Erbarmen – für Weihnachtsstimmung sorgen müssten.

Ich bin ja generell eher skeptisch, wenn wieder die halbe Musikwelt sich bemüßigt sieht, Weihnachtsklassiker zu covern. Das klingt bestenfalls langweilig, oft nervig und nur ganz, wirklich ganz selten, richtig gut . Merry Jäger Christmas ist hier wohl die Ausnahme, die die Regel bestätigt.

Playlist Merry Jäger Christmas

Link: Youtube Jägermeister (SE)

Während Jägermeister im Heimatland Deutschland nach wie vor zur Kegelfreunde und Altherrenrunde gehört und wohl eher nach Helene Fischer und Toten Hosen schmeckt, kredenzt der Kräuterschnaps in Spanien außerordentlich feine und subversive Musik. Psych-Pop vom Feinsten liefern die Bayways. Santa Claus Is Coming to Town klingt so neu gemacht, ich mag kaum glauben, dass das Original aus dem Jahre 1932 stammt. Mein zweiter Favorit des Samplers ist der La Nanita Nana von Holögrama.



Wenn euch allerdings nicht stört, dass euch so manches Spanisch vorkommt, dann hört in diesen Podcast rein, der einen großen Teil der Lieder featured: ¡Otra Navidad es posible!

Wer das Glück hat, in Spanien zu leben, der kann eine von 500 limitierten Vinyl ergattern. Die Schallplatten sind während Konzerten an den Merch-Ständen der teilnehmenden Bands erhältlich. Alle anderen können die Compilation leider nur im iTunes Store erwerben. Oder bei Youtube streamen.

Baywaves – Santa Claus Is Coming To Town

Merry Jäger Christmas

Tracklist

1. Baywaves / Santa Claus Is Coming To Town (Stream)

2. Los Mambo Jambo / Staffansvisan

3. Los Bengala / Ande la Marimorena

4. Holögrama / La Nanita Nana

5. Los Tiki Phantoms / Fum, fum, fum (Stream)

6. Ocellot / A Betlem me’n vull anar

7. Terrier / Los peces en el río (Stream)

8. The Zephyr Bones / Carol of the Bells

9. King Cayman / El tamborilero

10. Sen Senra / Noche de paz (Stream)

Spanischer Podcast mit vielen Songs der Compilation: ¡Otra Navidad es posible!

Links: iTunes-Store, Jägermusic Spain Twitter

Drüben, über dem großen See, klingt Jägermeister zu Weihnachten ganz anders, aber auch sehr gut.

Meister the Holiday

Die US-Variante der Jägermeister Weihnacht kommt als Playlist auf Spotify daher. Der größte Teil der Weihnachtssongs hat lässt schon viele Jahre oder gar Jahrzehnte lang die Boxen vibrieren. So ertönt das grandiose Christmas in The Hollies von RUN DMC neben den Electro-Sounds von Diplo, Cee Lo Green, Outkast, DJ Snake, Kaskade und anderen. Neu sind Decadons Mix von Angels We Have Heard On High und die Tracks von Borgore und Disco Fries.

Link: jager.com

DifferentStars