Der klingende Adventskalender 2016: Türchen 17

In diesem Jahr sind wir bereits zum zweiten Mal auf der grünen Insel zu Gast. Heute mit irischem Twee, gewürzt mit feinem Indie-Rock. Midwinter Festival von Rory Nellis ist im besten Sinne ein Wohlfühlsong. „Grab your loved ones and tell them you can’t live without them“ – Nellis beschwört jenen Christmas Spirit, nach dem wir uns alle sehnen und den wir wenn wir Glück haben, auch leben können.

Mehr über den Song und den Songwriter erfahrt ihr hier: The Lost Art of Writing a Christmas Song.

Auf Soundcloud und Bandcamp findet ihr den Weihnachtssong als Free Download.

Link: Facebook

