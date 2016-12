Der klingende Adventskalender 2016: Türchen 9

Heute empfehlen wir tanzbaren Pop-Rock mit Country-Note, der die Laune derer heben soll, die der Feiertagblues voll erwischt hat. Denn natürlich taugen Feiertage auch dazu, die Grenzen der persönlichen Leidensfähigkeit stets neu auszuloten. Man denke an all die Firmenweihnachtsfeiern, bei denen plötzlich nett tut, wer die restlichen Tage im Jahr eher ungemütlich ist. Man führe sich den Trubel in Einkaufszentren vor Augen, jenes Gemetzel, das von den Geschäften fast höhnisch mit weihnachtlicher Fahrstuhlmusik unterlegt wird. Man erinnere sich an all die erhaltenen Geschenke, die man im Leben nicht gebrauchen konnte. Das Fest der Feste liefert genug Gründe, in Depressionen zu verfallen. All dem stellt die US-Singer-Songwriterin Carly Jamison mit Keeping Christmas den Appell entgegen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Im Refrain „You know the bells will be ringing, carolers singing, ain’t no cold dark silent night./ We got the fireplaces burning and turntables turning and a mood merry and bright./ As we gather together in our ugly sweaters eating cakes, candies, and pies,/ We’re keeping Christmas spirits high, keeping our Christmas spirits high.“ steckt die Überzeugung, das Weihnachten gelingt, wenn man auch daran glaubt. Und eben nicht hinter allen Gepflogenheiten und Traditionen nur Ungemach und Qual wittert. Carly Jamison gibt das Versprechen ab, dass selbst die traurigsten Menschen es fast unmöglich finden werden, diesem Song zu lauschen und sich nicht zumindest ein wenig besser zu fühlen. Nun gehöre ich zwar nicht zu den Menschen, die Weihnachten furchtbar finden, doch auch ich kann mir gut ausmalen, dass dieser beschwingte Track durchaus dazu angetan ist, als Gegengift zu allem Jingle-Bells-Gebimmel zu funktionieren. Wer sich von den geschilderten weihnachtlichen Abnützungserscheinungen betroffen fühlt, sollte also nicht lange zögern und zu Keeping Christmas gleich mal eine Runde abhotten!

Keeping Christmas ist unter anderem via Bandcamp oder Spotify verfügbar.

Links:

Offizielle Homepage

Carly Jamison auf Facebook

SomeVapourTrails