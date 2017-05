Schatzkästchen 88: Basement Revolver – Johnny Pt.2

Vor nicht einmal einem Jahr habe ich über die Debüt-EP der kanadischen Formation Basement Revolver geschwärmt. Mit ein wenig zeitlichem Abstand betrachtet war diese EP mit das Beste, was mir 2016 zu Ohren gekommen ist. Doch ich bin immer auch ein klein bisschen vorsichtig, mich in Newcomer allzu innig zu verlieben. Denn so eine Band ist auch schnell aufgelöst, wenn sich nicht gleich der erwartete Erfolg einstellt. Und dann steht man als Fan recht verdattert da. Basement Revolver allerdings scheinen keineswegs zu jenen Eintagsfliegen zu gehören, für die Schmetterlinge im Bauch doch nicht lohnen. Denn dieser Tage wurde eine neue EP names Agatha angekündigt und dazu ein neuer Song vorgestellt. Johnny Pt. 2 knüpft an den Track Johnny an, der mich letztes Jahr ganz und gar zu begeistern wusste. Indie-Pop mit kräftigen Drums aufgefettet und mit ein wenig Twee-Süße veredelt, so hatte ich die famose Nummer damals charakterisiert. Und auch das so bittersüße Johnny Pt. 2 bekommt man nicht so rasch aus dem Kopf. Es tönt shoegazig, der Gesang erinnert mich an die junge Dolores O’Riordan. Der kraftvolle Song ist das großes Indie-Kino, wie gemacht für einen erinnerungswürdigen Moment. Wer nun neugierig geworden ist, sollte nicht achtlos auf Play drücken, Johnny Pt. 2 vielmehr im Hinterkopf behalten, für einen nachdenklich-magischen Augenblick aufsparen. Dann nämlich schlägt der Track so richtig ein!

Es gibt Bands, die man gern im Gedächtnis behält. Und es gibt Bands, denen man in den sozialen Netzwerken folgt, aus der Sorge heraus, sonst etwas zu verpassen. Basement Revolver gehören ohne Zweifel in letztere Kategorie. Das Trio aus der kanadischen Stadt Hamilton sticht aus der Masse feiner Indie-Bands nochmals heraus! Man darf sich auf die EP Agatha freuen – und einem hoffentlich baldigem Albumdebüt entgegenfiebern.

(P.S.: Der Kollege Coast Is Clear war im deutschsprachigen Raum wieder einmal schneller und hat den neuen Song bereits entsprechend gewürdigt.)

Agatha erscheint am 21.07.2017 auf fear of missing out records.

