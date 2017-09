Schatzkästchen 92: IRAH – Worship The Sun

Der Reiz von Spiritualität besteht bekanntlich darin, sich als ein Teil von etwas Großem und Ewigem zu verstehen. In der Umarmung einer alles Begreifen übersteigenden Natur oder einer jegliches Erfassen sprengenden Gottheit liegt ein Trost über die Flüchtigkeit der eigenen Existenz. Die archaisch-ätherische Mystik, die den Song Worship The Sun durchweht, ist somit – salopp gesprochen – ein alter Hut. Aber trotzdem darf man der Formation IRAH einmal mehr zu einem famosen Track gratulieren. Ich habe wohl über keine andere Band in den letzen beiden Jahren öfter gebloggt als über diese Dänen. IRAH haben sich mit ihrem Debüt Into Dimensions als fantastische Mixtur aus Björk rund um die Jahrtausendwende, den guten alten Cocteau Twins, Clannad mit ihren New-Age-Anleihen sowie Trip-Hop Portisheadscher Prägung erwiesen. Der neue Song Worship The Sun knüpft an das bisherige Schaffen nahtlos an. Stine Grøns Vortrag ist dazu angetan, die ganze Weite des Universums auszufüllen. Ihre Aura umgibt fabelwesenhafte, andächtige Rätselhaftigkeit. Lyrics wie „Imagine that you’re made of diamonds/ And you light up everything you touch/ Your body heals what’s been broken/ Aligned with your creator part/ Let’s reveal the forces we forgot/ Activate the light within our heart“ scheinen voller Staunen und Sehnsucht zu transzendieren, einem göttlichen Kosmos entgegenzustreben, zugleich tief auf den reinen Grund der eigenen Seele hinabzutauchen. Musikalisch erweist sich Worship The Sun als mächtige Drone-Ballade mit flackerndem Synthie, die ab der Hälfte euphorisch und bombastisch aufwallt, in einem unruhigen Strudel aus Drums und Bass vor Intensität birst. Wie mächtig und groß! Grøn und ihr Kollege Adi Zukanovic beweisen mit dieser Nummer ihr Händchen für überirdischer Klänge von atemberaubender Schönheit. Gerade deshalb sollte man mit namhaften Vergleichen verdammt vorsichtig sein. Denn es kann gut sein, dass IRAH längst alles in den Schatten stellen, was die Musikgeschichte für außerordentlich befunden hat!

Worship The Sun ist am 15.09.2017 auf Tambourhinoceros erschienen.

Konzerttermin:

23.09.2017 Hamburg – Reeperbahn Festival

Link:

IRAH auf Facebook

SomeVapourTrails