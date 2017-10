Schatzkästchen 94: Noel Gallagher’s High Flying Birds – Holy Mountain

„Sergio, ich weiß ja, dass ich der größte Songwriter aller Zeiten bin. Natürlich bist du auch fucking brilliant, aber du bist halt nicht ich! Weißt du eigentlich, dass ich gerade an meiner neuen Scheibe bastle. Da möchte ich all den Grünschnäbel-Pussys wieder mal zeigen, wo der Hammer hängt. Hättest du vielleicht einen Tipp für einen absoluten Megahit? So von angehender Legende zu Ikone?“ könnte ein sichtlich gut aufgelegter Noel Gallagher in kleinem Kreise einem ebenso heiteren Sergio Pizzorno, seines Zeichens Mastermind von Kasabian, zugeraunt haben. Und dem werten Herren könnte dabei tatsächlich ein Funkeln in die Augen gefahren sein. Womöglich hat er sich sofort zu Noel hinübergebeut und ihm eine Idee gleich einem Floh ins Ohr gesetzt. Man weiß es nicht! Vorstellen mag man sich diese Szene jedoch gern, wenn man Holy Mountain ein ums andere Mal anhört.

Seitdem die Brüder Gallagher im Streit geschieden sind, ringen bekanntlich beide darum, dass Erbe von Oasis standesgemäß zu verwalten. Das gelang Noel Gallagher’s High Flying Birds bislang ohne Zweifel sehr gut, allein der ganz große Hit fehlte. Holy Mountain tilgt diesen Makel nun endgültig! Ein wenig Rock in der unverwüstlichen Tradition eines Chuck Berry trifft auf eine ausgelassene britische Party-Attitüde, dazu wird die Chose auf Stadion aufgeplustert und mit schnoddrig-ohrwürmernem Pfiff versehen. Fertig ist ein Song, den man diesen Herbst nicht mehr aus dem Kopf bekommen wird! Wer Noel abgeschrieben hat, hat die Rechnung jedenfalls ohne den größten Songwriter der Musikhistorie gemacht. Das für November angekündigte Who Built The Moon? erinnert an die guten, alten Zeiten, als ein Jahr ohne Oasis-Platte eben ein musikalisches bestenfalls durchwachsenes Jahr war. In diesem Sinne: Lass weiter rocken, Noel!

Who Built The Moon? erscheint am 24.11.2017 auf Sour Mash Records.

Tracklisting:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

