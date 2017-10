Schatzkästchen 95: Gregor McEwan – << Rewind, Retrack, Rename, Restore

Ein intensiv vorgetragener, melodisch eingängiger Singer-Songwriter-Sound voll Klasse ist nichts, was hierzulande im Überfluss vorhanden wäre. Eben deshalb kann man den Song << Rewind, Retrack, Rename, Restore gar nicht genug hervorzuheben. Gregor McEwan füllt somit eine echte Lücke. Der werte Herr hat bereits zwei Alben auf dem Buckel, geht es nach der ersten Single, könnte das für Anfang 2018 angekündigte From A To Beginning sein bisheriges Schaffen nochmals in den Schatten stellen. Vor wenigen Jahren noch hätte ich die Radiotauglichkeit des Tracks gelobt. Einem freudig-folkigen Beginn folgt eine sehr kraftvolle, rockige zweite Hälfte, deren Lyrics „So take me as I am/ I take you as you are“ wunderbar verfangen. << Rewind, Retrack, Rename, Restore zelebriert ein noch junges Beziehungsglück voll aufrichtiger Gefühligkeit und sobald Gregor McEwan die Liebe aus vollster Kehle besingt, ist man endgültig hin und weg. Doch leben wir ja im Jahre 2017 und das Radio ist wohl auf dem absteigenden Ast. Gegenwärtig besitzt das Lied das Potential, jede Playlist auf Spotify, Deezer und Co. zu veredeln. Darum gilt: Wer immer dieser Tage über eine Playlist stolpert, die neue Klänge Made in Germany verspricht und dabei Gregor McEwan links liegen lässt, sollte diese sträfliche Unterlassung beim Ersteller umgehend reklamieren. Dieser Song ist nämlich toll und hat sich viele, viele gespitzte Ohren verdient!

From A To Beginning erscheint am 12.01.2018 auf Midsummer Records/ Cargo Records/ Stargazer Records.

Konzerttermine:

11.01.18 Berlin – Privatclub

12.01.18 Magdeburg – Moritzhof

13.01.18 Leipzig – Horns Erben

17.01.18 Hamburg – Nochtwache

18.01.18 Göttingen – Nörgelbuff

19.01.18 Köln – Die Wohngemeinschaft

20.01.18 Bochum – Die Trompete

21.01.18 Münster – Pension Schmidt

23.01.18 Mainz – Schon Schön

24.01.18 Stuttgart – Café Galao

25.01.18 Fürth – Kofferfabrik

26.01.18 Neunkirchen – Stummsche Reithalle

07.02.18 Kassel – Kulturhaus Dock 4

08.02.18 Celle – MS Loretta

09.02.18 Kiel – Prinz Willy

10.02.18 Norderstedt – Music Star

11.02.18 Hannover – Kulturzentrum Faust

14.02.18 Suhl – Kulturbaustelle

16.02.18 Frankfurt – Lotte Lindenberg

17.02.18 Moers – Bollwerk 107

28.02.18 München – Volkstheater

13.03.18 Winterthur (CH) – HörBar

15.03.18 Dortmund – subrosa

16.03.18 Aachen – Raststätte

17.03.18 Paderborn – Deelenhaus

Links:

Offizielle Webseite

Gregor McEwan auf Facebook

Gregor McEwan auf Instagram

SomeVapourTrails