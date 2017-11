Christmas is Calling – Julia P & the Hengles

Nostalgie klingt nie schöner als mit Sixties-style Retro-Pop, ganz besonders zur Weihnachtszeit. Julia P. ist in ihrer Heimat Holland eine gefeierte Indie-Queen, so ist es sicher kein Zufall, dass die verehrten Blogger-Kollegen von Christmas A Go Go! die Premiere dieses beschwingten Weihnachtssongs feierten. Wir schließen uns dem Kreis der Claqueure gerne an. Christmas is calling zaubert mächtig Weihnachtsvorfreude in die Bude und lässt an Heiligabend coole Indie-Lover ebenso wie auch Tante Erna ihr Tanzbein um den Christbaum schwingen.

Link: showcase.fm/juliap, Facebook The Hengles

DifferentStars