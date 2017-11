Kidcat Lo-Fi – „Winter Love Song“

Tatsächlich KEIN Weihnachtssong ist der Winter Love Song. Wir glauben noch nicht mal, dass es ein Liebeslied auf den Winter ist, auch wenn der Titel anderes verheißt. Der Wiener Humor ist ein sehr spezieller und was verstehen wir hier in Berlin schon davon? Unsere Winter sind vor allem eines: Keine Winter, sondern ewige nass-kalt-graue Spätherbste. Schnee gibt es wenn überhaupt erst nach Weihnachten und dann auch nur für 2, 3 Tage. Schnupfen wie im Lied besungen, haben wir dafür schon ab Ende August, dank dem verfrühten Herbst, der irgendwann im Mai oder Juni erst enden wird. Wir verschreiben uns gegen den Winterblues eine gehörige Dosis Kidcat Lo-Fi. Sobald es in Berlin wieder stickig-heiß ist, wechseln wir dann zum I Hate Summer Song.

KIDCAT LO​-​FI – 4 SEASONS EP

1. SPRING IS A NASTY BITCH 03:11

2. I HATE SUMMER

3. SOUNDS LIKE MY FAVORITE SEASON 05:57

4. WINTER LOVE SONG

Label: Problembär Records

Link: Bandcamp, Facebook

DifferentStars