Phoebe Bridgers – Have Yourself a Merry Little Christmas

Have Yourself a Merry Little Christmas by Phoebe Bridgers

Es kommt sehr, sehr(!) selten vor, dass wir hier Begeisterung für Coverversionen von Weihnachtsklassikern zeigen. Have Yourself a Merry Little Christmas gehört zu den Weihnachtssongs, die auf keiner Weihnachtscompilation fehlen dürfen . In der Regel weigern wir uns, solche Covers überhaupt anzuspielen. Es ist dem fantastischen „Bruder im Herzen“ Christmas Underground zu verdanken, dass wir Phoebe Bridgers Version dennoch für uns entdeckt haben. Die latent düster-sinistere Dreampop-Variante kriecht nicht nur unter die Haut, sondern schmeichelt sich auch in die Gehörgänge.

Link: phoebefuckingbridgers.com

DifferentStars