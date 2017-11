Punk Drunk Xmas Eve – Holy Moly & The Crackers

Das schöne an der diesjährigen Christmas Music-Saison ist, dass erstaunlich viele Bands fern ab des stimmungsvollen, besinnlichen Folks das heilige Fest besingen. Holy Moly & The Crackers, so verrät ihre Bio, sind eine ausgesprochene Live-Band, die in diesem Jahr zahlreiche Festivals gerockt hat. Was genau ihr Weihnachtssong nun mit Punk zu tun hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Ist aber auch egal, vielleicht bin ich nur nicht betrunken genug, um das Meta zu begreifen. Sie selbst beschreiben sich als: „a bunch of wild gypsy troubadours with more than a touch of magic about them”. Fehlen nur noch die Attribute: „feurig“ und „geheimnisvoll“, dann hätten wir alle „Gypsy“-Klischees voll. Am Ende des Tages zählt zum Glück nur die Musik und die ist wirklich sehr unterhaltsam und partytauglich.

Punk Drunk Xmas Eve by Holy Moly & The Crackers



Link: holymolyandthecrackers.com

DifferentStars