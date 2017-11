The Clear – First Year Alone (Free Mp3)

My Angel won’t fly anymore

He left his wings, down in the bar

Where he still sings …Hallelujah !!!!

Halleluja! Das war Liebe auf den ersten Blick. Ein trauriges Liebeslied über das Verlassenwerden. Nicht von irgendjemandem, da helfen auch keine schönen Töchter oder Söhne anderer Mütter. Der Weihnachtengel höchstpersönlich, hockt „abgestürzt“ in der Bar und hat seine Flügel verloren. Nun muss der Held unseres Weihnachtsliedes ganz alleine durch die Weihnachtszeit wandeln. First Year Alone von The Clear ist genau die Art von musikalischem Kleinod, die wir in unserer BitterSweet Christmas Songs-Playlist sammeln. Das Trio aus Sheffield (UK) kredenzt uns subversiven Twee-Pop, welchen sie selber Dreampop nennen. Traurige, von der Band verlassene Fans der Parenthetical Girls werden das Lied ebenso lieben wie Liebhaber der Divine Comedy.

