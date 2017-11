The Darcys – Another Log on the Fire

Schöner, schwülstiger Kitsch muss auch sein zu Weihnachten. Another Log on the Fire klingt, als hätten The Darcys Last Christmas gecovert ohne Last Christmas zu covern. Bevor The Darcys zu einem gepflegten, poppigen Hipster-Duo wurden, sondern noch als art-rockendes Quartett musizierten, haben sie uns das ein und andere mal begeistert. Mit ihrer neuen Weihnachtssingle schmalzen sie sich gekonnt in unsere Gehörgänge. Jetzt fehlen uns nur noch Kaminfeuer und Schneeflocken zum Glücklichsein.

Link: thedarcys.ca

