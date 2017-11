Kuscheliger Wham-esquer 80ies-Sound scheint in diesem Jahr der letzte Schrei zu sein, so ganz ohne Schreien natürlich, es wird zuckersüß gesäuselt. Die ironische Brechung macht natürlich die richtige Würze und die beherrschen VODI gut. Die echten wahren Hipster im Epizentrum der Welt (Neukölln) tragen schon den „Early 90ies“-heißen Shice, wir wissen also jetzt schon, was uns so weltweit musikalisch an Weihnachten 2018 erwartet.

Link: vodimusic.com

DifferentStars