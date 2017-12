Black Santa Company – Winter Wonderland Mixtape

Heute ertönen hier mal ungewohnte Töne. Hip-Hop und R&B sind ja nur sehr selten zu Gast auf unserem Blog. NBA-Star Baron Davis und seine Black Santa Company bringen mit ihrem Winter Wonderland Mixtape Diversity in unser Weihnachtsspecial und genau dies ist auch das Ziel des ehemaligen Basketballspielers. In einem Interview mit dem Billboard Magazin erklärt er seine Mission wie folgt:

„I want to create resolution and inclusion, so I created Black Santa because his eyes see no color. The culture is the diversity,”