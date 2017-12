Heute schenkt uns das famose Label Bloodshot Records einen Appetithappen eine ganze Vorspeisen-Platte zum jüngst veröffentlichten Weihnachtssampler 13 Days of Xmas. Das Ganze nennt sich sinniger Weise: A Few Days of Xmas. Nach Registrierung bei Noisetrade (Email oder Facebook) dürft ihr euch über sechs feine und kostenlose Christmas Songs freuen. Highlight ist die Verliererballade I’m Drunk Again This Christmas von Zach Schmidt. Hier wird jedoch nicht das Leid von Obdachlosen besungen, nein, es geht um das Leiden des typischen amerikanischen Familienmenschen, der die Qualen der Feiertage nur mit viel Alkohol ertragen kann. Beim Rolling Stone könnt ihr mehr über die Entstehungsgeschichte des Weihnachtssongs lesen. Ob schonungslos ehrlich oder doch nur heillos übertrieben, weiß nur der Künstler allein. Das Lied endet mit den Worten: „Hope my family never hears this song.“ Vielleicht aber hat die Familie den Song schon gehört und Schmidt darf in diesem Jahr Weihnachten künftig allein verbringen, zumindest bis er ein Loblied auf die Verwandtschaft singt. 😉

Barrence Whitfield and the Savages – Papa Barrence’s Christmas

Bloodshot Records Promo Sampler 17 by Barrence Whitfield & the Savages

Zach Schmidt – I’m Drunk Again This Christmas

Ha Ha Tonka – The List

Bloodshot Records‘ 13 Days of XMAS by Ha Ha Tonka

James Elkington – Christmas Is Now Drawing Near At Hand

Rex Hobart and the Misery Boys – Ring Ring Ring

Long Shot of Hard Stuff by Rex Hobart & the Misery Boys

Waco Brothers – Merry Xmas to Me

Bloodshot Records – A Few Days of Xmas

Free Download: Noisetrade

Wenn ihr die komplette 13 Days of Xmas Compilation kaufen wollt, seit ihr bei Bandcamp richtig:

Bloodshot Records‘ 13 Days of XMAS by Bloodshot Records

