Cold Fins – It’s Christmas Time

It’s Chistmas Time by Cold Fins

Retro-Pop mit rotziger Britpop-Attitüde, dazu herzerwärmende Lyrics. Kein Wunder, dass sich die Blogger-Kollegen schon reihenweise in diesen Song verliebt haben. Mit diesem Weihnachtssong laufen wir gerne durchs Schneegestöber oder hängen in unserer Lieblingskneipe ab, um, wie es Christmas Underground so schön beschrieb, dann festzustellen, dass wir uns auf der coolsten Indie-Christmas-Party schlechthin befinden.

Auf Bandcamp gibt’s die Weihnachtssingle als „name your price“, also wenn ihr wollt gratis. Ihr dürft der Band aber natürlich gerne eine bisschen Kleingeld dalassen.

Link: Facebook

