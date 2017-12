Eddy la Gooyatsh – C’est ce soir Noël + Mon Bon Saint Nicolas

Der kostenlose Sampler Pop à Noël hat uns 2015 und 2016 viel Freude bereitet. Leider gibt es 2017 keine dritte Auflage dieser Reihe. Wie schade, denn wir sind Anhänger weihnachtlicher Vielfalt. Ein paar charmante Klänge aus Frankreich sollten da nicht fehlen. Als kleines Trostpflaster findet sich auf der Seite von Pop à Noël der kostenlose Download eines Tracks namens C’est ce soir Noël des aus dem französischen Nancy stammenden Musikers Eddy la Gooyatsh. Und dieser Song ist wirklich hübsch und inspiriert! Sixities-French-Garage-Pop mit unterschwelligem Punk-Flair, das ist exakt so verführerisch, wie man es sich ausmalen mag. Wer also noch ein wenig Würze in die eigene Weihnachtsplaylist bringen möchte, sollte sich dieses Lied nicht entgehen lassen. Eddy la Gooyatsh war 2017 aber anscheinend zu mehr als einem Track aufgelegt. Bereits im November ist das Album Mon bon Saint Nicolas erschienen, dass 11 Lieder lang dem Heiligen Nikolaus huldigt. Auch diesem Benefizprojekt, das lokale Hilfe in Nancy unterstützt, kann man einiges abgewinnen. Als deutschsprachige Hörer werden wir natürlich bei Nikolaus Lieber Nikolaus hellhörig. Wenn der französische Akzent auf die deutsche Sprache trifft, noch dazu allem aus dem Munde einer Frau, ist das oft und öfter ein drollig-sympathischer Ohrenschmaus. Selbstverständlich auch im konkreten Fall! Doch bietet das Album mehr als Kuriositäten, zum Beispiel das poppige Chanson La légende de Saint Nicolas. Auch die tropische Süße und der feine Vortrag des Songs L’enterrement Du Père Fouettard gefällt ungemein. Endgültig niederknien möchte man beim verführerischen Grand St Nicolas, bei dem wiederum eine Frauenstimme und ein herrlicher Refrain mir ein begeistertes Oh là là entfleuchen lassen. Laut seinem Facebook-Profil macht Eddy la Gooyatsh auch Musik für Kinder. Dafür braucht es ja ein gewisses Händchen, ein gutes Kinderlied lässt sich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Bei Grand St Nicolas wird das in der Hinsicht ohne Zweifel vorhandene Talent des Musikers deutlich. Der einzige Wermutstropfen, den es über dieses Album zu vergießen gibt, liegt im Umstand, dass es allem Anschein nach nur in ausgewählten Läden in Nancy erhältlich ist. Malheureusement, möchte man rufen. Denn diese Platte verfügt definitiv über das gewisse Etwas, das inspirierte weihnachtliche Musik auszeichnet!

Mon bon Saint Nicolas ist am 24.11.2017 erschienen.

