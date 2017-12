Fascinations Grand Chorus – Merry, Merry Christmas

„Two rival songwriters / One audio pop experiment“ – Die Selbstbeschreibung von Fascinations Grand Chorus lässt Anstrengendes vermuten, die Musik klingt dann aber im besten Sinne gefällig. Verträumter Eskapismus zum um den Weihnachtsbaum hüpfen, Merry, Merry Christmas lässt die Vintage-Sound liebende Indie-Popper-Seele richtig hübsche Purzelbäume schlagen. Bei so viel nostalgischem Charme wünschen wir uns gleich noch einen passenden Weihnachtsfilm dazu, dessen Happy End von diesen Klängen geziert wird. This Christmas (Underneath The Christmas Tree), der zweite Song der Christmas EP liefert den perfekten Soundtrack zum Sehnen und schönen Leiden für gebrochene Herzen. Der retro-esque Girl-Group-Sound schummelt sich, wie Christmas Underground schon vorhersagte, in unsere Herzen. Musik zum Liebhaben eben. Der dritte Song im Bunde ist ebenso schön wie belanglos, vielleicht haben wir aber auch einfach schon zu viele Coverversionen von Christmas Waltz gehört.



