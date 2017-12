Gene & The Genies – Tell Santa to Bring Snow

Sixties-Pop mit stark britischem Einschlag, The Hollies kommen einem hier in den Sinn, gepaart mit ein ganz bisschen schrägem Glam, diese Mischung soll heute viel weihnachtliche Vorfreude versprühen. Tell Santa to Bring Snow ist ein ausgesprochen frommer Wunsch, doch fromm ist dieses Lied keineswegs. Es kommt eher rotzfrech daher. All die Tradition und alle das Getue können Gene & The Genies gestohlen bleiben, ja sogar den Buckel runterrutschen, nicht jedoch der Schnee. Und Mensch, diesen Wunsch kann ich gut nachvollziehen. Hier in Berlin beispielsweise kennt man weiße Weihnachten fast nur vom Hörensagen. Als jemand, der in den Alpen aufgewachsen ist, ist mir das im Dezember meist apere Berlin nicht sonderlich sympathisch. Und auch ich könnte, so wie im Lied geäußert, gut auf ein paar Geschenke verzichten, wenn es dafür ganz viel winterliche Stimmung gäbe. Gene & The Genies, die sich mit Infos zur Band nobel zurückhalten, ist ein sehr eingängiger, auch mit dem einen oder anderen alkoholischen Getränk noch prima mitzuträllernder Song geglückt. Und sollte der Weihnachtsmann diesen Wunsch auch dieses Jahr nicht erfüllen, dann wird es vielleicht wirklich Zeit, ihm in den Allerwertesten zu treten!

Die Single Tell Santa to Bring Snow ist via iTunes erhältlich.

Link:

Gene & The Genies auf Twitter

SomeVapourTrails