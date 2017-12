Girl Ray – (I Wish I Were Giving You a Gift) This Christmas

Heute haben wir es mit einem interessanten Weihnachtslied zu tun. Was als tweehafter Retro-Pop mit engelsgleichem Gesang beginnt, nimmt im weiteren Verlauf geradezu Medley-Charakter mit fast parodistischem Einschlag an. Überraschende melodische Einschübe, ein quasi aus dem Nichts auftauchender Kinderchor, der Song (I Wish I Were Giving You a Gift) This Christmas ist derart überkandidelt, dass man ihn gerade deshalb mögen muss. Dem britischen Trio Girl Ray ist ein Lied mit jeder Menge Augenzwinkern gelungen. Die süße Groteske drückt sich auch in einem DIY-Video aus, das den Eindruck vermittelt, als bestünde ein Leben auf Tour ausschließlich aus Flausen und Sightseeing. So flapsig die Chose also ausfällt, so sehr muss man vor Girl Ray auch den Hut ziehen. All der Millennial-Humor könnte freilich auch ein Schuss in den Ofen sein, doch Girl Ray verfügen viel Qualität, wie auch bereits das im Sommer erschienen Album Earl Grey gezeigt hat. Ihr Lo-Fi-Indie-Pop kann sich mit starken Melodien brüsten, eine Affinität zu Sound und Attitüde der späten Sechziger darf ebenfalls auf der Habensseite verbucht werden. Ein weiteres Markenzeichen ist der mitunter heiser-liebliche Vortrag der Sängerin Poppy Hankin. Wem bei Songs wie Monday Tuesday, Don’t Go Back at Ten oder Ghosty nicht das Herz aufgeht, ist ohnehin in musikalischer Hinsicht nicht zu helfen. Wir jedenfalls sind derart angetan von der Band, dass sie auch in unserer musikalischen Aufarbeitung des Jahres 2017 noch mal auftauchen wird. Deshalb ist es wohl keine Überraschung, dass bis Weihnachten (I Wish I Were Giving You a Gift) This Christmas noch ganz oft aus unseren Boxen schallen wird!

(I Wish I Were Giving You a Gift) This Christmas ist am 08.12.2017 auf Moshi Moshi erschienen, das Album Earl Grey wurde 08.08.2017 ebenda veröffentlicht.

