Great Lake Swimmers – They Don’t Make Them Like That Anymore EP

Tony Dekker darf wohl als einer der großen Folk-Troubadoure der Gegenwart gelten. Sein Markenzeichen ist ein zarter, von Nostalgie durchdrungener Gesang. Dekker gibt oft den Eremiten, der über Veränderung grübelt, mit einem feinen Gespür für Wandel ausgestattet ist. Mit seiner Band Great Lake Swimmers hat er in den bald 15 Jahren des Bestehens ein in Thematik und Ausdruck ausgesprochen konsistentes Werk geschaffen, dass gepflegter Sentimentalität huldigenden Menschen die Seele wärmt. Und so macht es nur Sinn, dass Dekker und Mitstreiter 2017 mit der EP They Don’t Make Them Like That Anymore auch weihnachtliche Wehmut verbreiten. Zwei selbstverfasste Lieder und zwei klassische Weihnachtslieder sorgen für eine andächtige Stimmung, die im Rausch der Rührseligkeit, des Komsums und des Kitsches sehr oft verloren geht. Schon der Titeltrack macht aus der schönsten, feierlichsten Zeit des Jahres ein großes und kleines Vermissen. Sei es nun Bräuche und Tand, die im Lauf der Zeit abhandenkommen, oder aber Liebste, die zu Weihnachten fehlen! Julie Doiron ergänzt mit ihrem Backgroundgesang Dekkers Vortrag wunderbar. They Don’t Make Them Like That Anymore war bereits 2015 das Highlight des alljährlichen Weihnachtssampler Ho! Ho! Ho! Canada, der von The Line of Best Fit kuratiert wird. Dass der Song nun das Fundament dieser EP bildet, macht wirklich Sinn. Auch der zweite eigene Track, Ink For A Star tituliert, ist von ähnlicher Stimmung getragen. Er erweist sich als Sammlung von Momentaufnahmen, denen eine gewisse Flüchtigkeit innewohnt. Vor allem im Refrain sorgt das Zusammenspiel von Gitarre, Streicher und Piano für einen wärmende Erhabenheit. Ein schöner, filigraner Song, der sich wohltuend von jeglichem weihnachtlichen Fetengetue abhebt.

Das gilt auch für It Came Upon A Midnight Clear, einem jener bedächtig-hymnischen Christmals Carols, die fest in der angelsächsischen Weihnachtskultur verankert sind, im deutschsprachigen Raum jedoch erstaunlich unbekannt scheinen. Die Version der Great Lake Swimmers fällt wohlig schunkelnd aus. Bring A Torch, Jeanette, Isabella dagegen entpuppt sich als altes provencalisches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert, das neben dem Titeltrack die vielleicht größte Entdeckung der EP ist. Mir zumindest war es nicht bekannt. Es unterscheidet sich von der Behäbigkeit vieler Weihnachtsklassiker, wie es sich eben nicht frömmelnd im stillen Kämmerlein verschanzt, sondern zum Stall aufmacht, um das Jesuskind zu schauen. Angesichts dieser vier Lieder ist man am Ende durchaus betrübt, dass sich die Dekker und Gefährten nicht zu einem ganzen Weihnachtsalbum aufraffen wollten. Nichtsdestotrotz stellt They Don’t Make Them Like That Anymore einen tollen Gegenentwurf zu all dem üblichen aufgekratzten Tralala rund ums Fest dar. Auf die Great Lake Swimmers ist und bleibt stets Verlass, ab 2017 auch in puncto weihnachtliche Klänge!

They Don’t Make Them Like That Anymore ist am 24.11.2017 auf Nettwerk erschienen.

