Gregor McEwan – Home For Christmas

Bereits vor einigen Wochen habe ich auf das für Anfang nächsten Jahres angekündigte, mittlerweile dritte Album From A To Beginning des Singer-Songwriters Gregor McEwan hingewiesen. Dieser Tage nun ist die zweite Single Home erschienen. Für die B-Seite hat sich Gregor McEwan passend zur Jahreszeit etwas Besonderes ausgedacht, indem er den Track als Home For Christmas in einer weihnachtlichen Version eingespielt hat. Und Mensch, diese Nummer ist wirklich rundum gelungen und fraglos ein Highlight unseres diesjährigen Weihnachtsspecials! Beide Lieder werden unüberhörbar von Sehnsucht angetrieben, doch wird diese Sehnsucht nie von rührseliger Sentimentalität getragen, stattdessen tönt sie kraftvoll und optimistisch. Gerade bei weihnachtlich gefärbten Liedern besteht ja immer die Gefahr, dass man es mit dem Lametta übertreibt. Doch trotz ein wenig Flitter besticht Home For Christmas als erdiger, ausdrucksstarker Singer-Songwriter-Folk mit rockigen Akzenten. Gitarrenlastige, nachdenkliche Momente treffen auf stimmig instrumentierte Bandbesetzung mit ordentlich Dynamik. Spätestens dann ist man auch als Hörer von einem – im positivsten Sinne des Wortes – Schunkeln erfasst. Melodische Schönheit und ein intensiver Vortrag lassen die Sehnsucht nach Heimkehr greifbar und erlebbar werden. Welch tolles Lied, bei dem einem ruhig warm ums Herz werden soll. Dem Song wurde zudem auch ein kleiner Clip spendiert, der heute seine Premiere feiert. Hier im Hause Lie In The Sound wird – da sind wir uns sicher – dieser Song den ganzen Dezember über auf Heavy Rotation laufen! Wie übrigens auch die Weihnachtsplaylist seiner persönlichen Lieblinge, die Herr McEwan auf Spotify zusammengestellt hat.

Home und Home For Christmas ist am 01.12.2017 via Stargazer Records erschienen.

Links:

Offizielle Webseite

Gregor McEwan auf Facebook

Gregor McEwan auf Instagram

SomeVapourTrails