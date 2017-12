Hilma Nikolaisen – Merrily Merrily/ Ring Ring (Bring It On)

Merrily Merrily by Hilma Nikolaisen

Merrily, Merrily lässt sich hinter dem Songtitel noch übler Schlager vermuten, so wird der geneigte Hörer nach dem Drücken des Play-Buttons mit feinstem Dream-Pop überrascht. Mit Beach House-esquen Klängen besingt Hilma Nokolaisen den Wunsch nach der Manifestation von glücklichen Wendungen im Leben. Das Fest der Liebe scheint der perfekte Sehnsuchtsort für diese Gefühle, wir können uns sehr gut damit identifizieren. Während die Sängerin von „up the hills“ und „down the hills“ singt, war unser 2017 mehr so eine Achterbahn der Gefühle.

Liebe auf den ersten Blick Ton war die Entdeckung der vor-vorjährigen Weihnachtssingle Ring Ring (Bring It On). Wir wundern uns immer wieder, wie viele wundervolle Christmas Songs von uns unentdeckt bleiben.

Hilma Nikolaisen – Ring Ring (Bring It On)

Link: Facebook

DifferentStars