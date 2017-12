John Prine – Christmas in Prison (Free Mp3) + Best of Covers

Free Download: Noisetrade

Einer der Klassiker unter den Alternativ Christmas Songs ist ohne Frage Christmas in Prison von John Prine. Vor 3 Jahren hatte wir euch auf unserem Blog die fantastische Cover-Version von Del Bel vorgestellt, heute kommt besser spät als nie das Original. Mr. Prine hochstpersönlich, oder vielleicht auch „nur“ sein Label, verschenkt auf Noisetrade eine Live-Version des Weihnachtssongs. Wir haben dies zum Anlass genommen, die schönsten Cover-Versionen rauszusuchen und nehmen gerne weitere Empfehlungen entgegen.

Die schönsten Cover-Versionen:

Del Bel – Christmas In Prison (Free Download)

Del Bel – Christmas in Prison (single) by Del Bel

Joshua James – Christmas In Prison

Glory Glory Glory: A Northplatte Christmas by Joshua James

Trampled By Turtles – Christmas in Prison

Stream

Lightspeed Champion and Emmy The Great – Christmas In Prison

