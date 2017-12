Nelson Can – On Christmas Night

Heute wollen wir den werten Lesern eine große Pophymne zum Thema Weihnachten präsentieren. Freilich frei von Herzschmerz oder verlogenem Heile-Welt-Getue. Ja, das geht! Das dänische Trio Nelson Can macht es uns vor. Vor fünf Jahren hatte ich die Band schon mal lobend erwähnt, ihr neuer Track On Christmas Night freilich verdient mehr als eine lobende Erwähnung. Die Nummer ist derart stark, dass ich sie nach nur wenigen Hördurchläufen zum Allerbesten zählen würde, was mir in all den Jahren des Bloggens über Weihnachtsklänge ins Ohr gegangen ist. On Christmas Night hebt sich wohltuend von vielen, vielen Lieder zum Thema Weihnacht ab. Da wäre zum einen natürlich die thematische Schwerpunktsetzung. In skandinavischen Gefilden ist Weihnachten geradezu zwangsläufig an die Wintersonnenwende gekoppelt. Wo es (fast) gar nicht richtig Tag wird, spielen das weihnachtliche Meer der Lichter eine noch stärkere Rolle. Der Refrain „Solstice in sight! We don’t have to wait anymore. We will be bathed in light on Christmas night.“ kommt entsprechend frohlockend daher. Percussion und Drums bescheren dem Track einen archaischen Touch, musikalisch könnte man von einer aufgekratzten Version Feistscher Klänge schwärmen. Die getragen-schmalzige Festlichkeit vieler Weihnachtslieder wird hier durch freudvolle Lebendigkeit ersetzt. Die Band selbst erklärt die Motivation hinter dem Song wie folgt: „We wanted to make a Christmas song that combined the Christmas we know from modern day western culture with the old hedonistic celebration of the return of the sun.“

Man möge mich bitte nicht falsch verstehen. Traditionelle, nachdenkliche Klänge haben stets ihre Berechtigung. Und auch ein bisschen Pop-Gefühligkeit tut nie weh. Dass sich Nelson Can mit On Christmas Night jedoch von all dem abheben, in den Strophen Harmonien zum Niederknien anbieten und im Refrain die Puppen tanzen lassen, ist genau nach meinem Geschmack! Womöglich geht es ja nicht nur mir so, dass dieser Track auch abseits der Weihnachtssaison noch oft aus den Boxen ertönen wird. Nelson Can haben sich mit diesem Song wieder in mein Blickfeld geschoben, so klingt skandinavischer Pop, in den man sich schlicht verlieben muss! (gefunden beim wunderbaren Christmas Underground)

