Red Sky July ft. Graham Gouldman (10CC) – Him And Christmas

Zugegeben, ich musste diesen Weihnachtssong 3-mal hören, bis ich ihn richtig gut fand. In der Profi-Sprache würde man sagen, der Song ist ein „Grower“. Ein Stück weit fasziniert war ich aber schon beim ersten Durchgang, sonst hätte ich ihn gleich wieder ausgeschaltet, wie schon unzählige Lieder vorher heute. Alt-Country mit einer gehörigen Prise Krautrock gewürzt, dies ist großes Kino. Nicht nur klanglich, sondern auch vom Storytelling her erinnert dies an David Lynch Filme. Hinter Red Sky July stecken das Ehepaar Ally Mcerlaine (ehm. Texas) and Shelly Poole (ehm. Alisha’s Attic) und Charity Hair (The Alice Band and The Ailerons). Für Him and Christmas haben sie sich als Verstärkung Graham Gouldman von 10CC mit ins Boot genommen.

Bereits in den Vorjahren haben Red Sky July Christmas Singles veröffentlicht, welche hier nicht unerwähnt bleiben sollten:

Red Sky July – Christmas Time (2014)

Red Sky July Save – Christmas Day For Me (2015)

Free MP3: Auf www.redskyjuly.com/ könnt ihr euch White Christmas (2011) kostenlos downloaden.

DifferentStars