The Limiñanas with Pascal Comelade – The Curse Of Santa Claus

The Curse Of Santa Claus b/w Silent Night by The Limiñanas with Pascal Comelade

Wir feiern heute auf dem Blog den schönsten Feierabend des Jahres auf ganz französischen Art. Morgen am Heiligen Abend haben alle Geschäfte zu und das gestresste Berlin verwandelt sich zur Chill- und Partyzone. The Limiñanas haben wir in dieser Weihnachtszeit schon einmal in unserem Weihnachtsspecial gefeatured. Ihr erinnert euch? Wenn nicht, unbedingt hinhören: Shadow People mit der fantastischen Emmanuelle Seigner als Gastsängerin gehört zu meinen Lieblingen 2017. Dem Namen zum Trotz bietet The Curse Of Santa Claus deutlich entspanntere Klänge, psychedelisches Easy Listening zum Fest aller Feste. LSD für die Ohren, wie es schöner (und gesünder) kaum sein könnte. Erschienen ist die Weihnachtssingle in streng limitierter Auflage auf Vinyl. Zu verdanken haben wir dies dem wundervolle Label Snowflakes Christmas Singles Club aus den Niederlanden. Eine weitere Scheibe aus diesem Hause haben wir euch bereits hier vorgestellt.

Link: Bandcamp, theliminanas.com

