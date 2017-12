The Pepper Pots – Waiting for the Christmas Light EP

Heute ein heißer Tipp für alle Schallplattensammler unter euch: Feinster Motown-Sound von einer katalanischen Soul/Rocksteady Girl Group, erschienen beim einem auf Ska spezialisierten Label. Das alles im Jahre 2009, sind aber noch ein paar Scheiben da und das bedeutet NICHT, dass es an Qualität mangelt. Ganz und gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. The Pepper Pots gehören zu den Bands, bei denen ich kaum glauben mag, das weder Christmas Underground, noch Christmas A Go Go, noch Stubby, noch Santa’s working overtime, noch Snowflakes Christmas Singles, noch Santapalooza und viele weiter Christmas Music-Fanatics bisher von ihnen Notiz genommen haben. Nicht nur die Band, auch das Label haben wir unverdientermaßen schlichtweg übersehen und somit auch deren Tradition, jedes Jahr eine Weihnachtssingle auf Vinyl zu pressen. Wir werden weiter in dessen Archiv stöbern und haben auch schon eine feine Scheibe gefunden, die wir auch in den nächsten Tagen vorstellen werden.

Vinyl

1. Waiting For the Christmas Light

2. Christmas Time Is Here Again

Label: JUMP UP Records

Digital:

1. Waiting For the Christmas Light

2. Christmas Time Is Here Again

3. You’re Still In My

Link: thepepperpots.com

DifferentStars