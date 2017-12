The Perfect English Weather – Christmas In Suburbia

Unerfüllte Sehnsüchte, zerbrochene Träume, dies alles erleuchtet von den vielen Weihnachtslichtern der Vorstadt. Was nach Weihnachtsblues klingt, ertönt hier als sphärischer Electro-Pop. Das kindliche Ich, welches verbotener Weise die Geschenke vor der Bescherung inspizieren will, wechselt über zum erwachsene Ich, welches das Haus der Kindheit betreten will, obwohl die Familie dort schon längst nicht mehr wohnt. Die Ich-Erzählerin ist hin und her gerissen, zwischen dem Zustand noch nicht „dort“ hin und nicht mehr, „dort“ hin gehen zu dürfen. Dazwischen ist viel Wasser den Fluss runter geflossen und der entscheidende Moment „call“, der das Leben wendet, traf nie ein. Die kryptischen Lyrics werden ätherisch von Sängerin Wendy vorgetragen. Dieses Lied täuscht nur vor, ein Lullaby zu sein, am Ende bleibt der ganz alltägliche Albtraum für alle, die ihr Leben am durchschnittlichen Weihnachtswerbespot messen.

English Winter EP

1. Still

2 Christmas In Suburbia

3. Cold Out

4. Dusty In Here

Label: Matinée Recordings

Link: Bandcamp, Facebook

DifferentStars