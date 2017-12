Unser Mix für die Feiertage: A Very Indie Christmas Party

Wir hoffen, ihr feiert alle schön. Für alle, die es an Weihnachten lieber traurig mögen, haben wir ja schon die BitterSweet Christmas-Playlist veröffentlicht. Ob Wohnzimmer-Party rund um den Christbaum, Kiez-Kneipe oder cooler Club – wo auch immer ihr in diesem Jahr euer Tanzbein schwingen wollt, in unserem Mixtape findet ihr sicher ein paar Weihnachtssong, die auch euch Freude bereiten. Unser All-Time-Favourite Little Drummer Boy von Dengue Fever lief in unserer Stube schon rauf und runter. Ein ganz besonderer Track feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum: Christmas in Hollies von RUN-DMC. Stereogum hat dazu ein sehr interessantes Interview mit Daryl McDaniels geführt, eine ganz entscheidende Rolle bei der Entstehungsgeschichte hat Bill Adler inne. Adler ist einer der passioniertesten Alternativ Christmas Music-Sammler weltweit. Unsere Lieblings-Playlist ist zur Zeit sein Xmas Jollies 2017-Mix. Wir werden in den nächsten Tagen sicher noch den ein oder anderen Weihnachtssong hier vorstellen, in diesem Jahr wurde aber so unfassbar viel veröffentlicht, dass wir nicht hinterher kommen. Schaut also auf jeden Fall auch bei unseren Brüdern im Herzen vorbei: Christmas Underground, Christmas A Go Go, Santas Working Overtime, Santapalooza und Snowflakes Christmas Singles. Last but not least: Herz und gute Seele der Christmas Music-Szene: Stubby, der leider aus gesundheitlichen Gründen nur sehr eingeschränkt bloggen konnte in diesem Jahr.

2017 war auch für uns ein herausforderndes Jahr, wenn ihr in diesem Jahr noch eine gute Tat vollbringen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Weihnachtsspenden-Aktion an.

1 DTCV – Noel Interdit (Link/Free Mp3)

2 Dengue Fever — Little Drummer Boy (Link/ Free Mp3)

3 Younghusband – I Don’t Intend To Spend Christmas Without You (Link/ Free Mp3)

4 Gene & The Genies — Tell Santa to Bring Snow (Link)

5 Bobby Harlow – A Yuletide Tune (To Clap Along To) (Link/ Free Mp3)

6 Stereosparks — Unwrapping You (Link/ Free Mp3)

7 Tele Novella – Christmas Spirit (Link)

8 Freedom Fry – Silent Night, Holy Night (Link)

9 Sophie And Nick – Missmas (Link)

10 Rope Store – Never Had Christmas (Link)

11 The Garlands – I Don’t Intend To Spend Christmas Without You (Link)

12 The Prissteens – Christmas Is A Time For Giving (Link)

13 Pting – Petanque (Link)

14 Julia P. – Christmas Is Calling (Link)

15 Fascinations Grand Chorus — Merry, Merry Christmas (Link)

16 Deidre & the Dark — The Ghost of Christmas Past (Link)

17 Cornershop featuring TRWBADOR – Every Year So Different (Link)

18 The Smoking Trees – ‚Round Christmas Time‘ (Link)

19 Freedom Fry – Oh Santa (Bad World) (Link)

20 Remington super 60 – Another Christmas Song (Link)

21 Loose Tapestries — Can’t Wait for Christmas (feat. Me Innit) (Link)

22 RUN-DMC — Christmas In Hollis (Link)

23 The Raveonettes — The Christmas Song (Link/ Free Mp3)

24 Palma Violets — Last Christmas On Planet Earth (Link)

25 Saint Etienne — I Was Born On Christmas Day

26 The Smoking Trees – Merry Christmas To You All (2015)

27 Kevin Morby – Blue Christmas

DifferentStars