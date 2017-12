Unsere 30 Lieblingssongs des Jahres

Mir persönlich sind Bestenlisten mittlerweile hochgradig suspekt, denn was steckt hinter Bestenlisten denn eigentlich? Wenn zu viele darüber abstimmen, was das Beste ist, haben wir es im Grunde mit einem Popularitätscontest zu tun. Wenn eine einzelne Person das Beste des Jahres definiert, steckt dahinter doch nur der Ausdruck eigenen Geschmacks. Nun ist Subjektivität überhaupt kein Verbrechen, wenn man sie klar kennzeichnet. Ich will daher von den Lieblingsliedern des Jahres sprechen. Und ehrlich gesagt tue ich mir auch mit Reihungen schwer. Was qualifiziert einen Song auf Platz 8 und nicht auf Nummer 7 gesetzt zu werden? Zugegeben, das Erstellen von Listen ist ein netter Zeitvertreib, sofern man Reihungen nicht tierisch ernst nimmt. Hier nun also jene 30 Songs, die uns 2017 auf die eine oder andere Weise ganz besonders erfreut haben. Um eine gewisse Vielfalt abzubilden, habe ich mich mit einer Ausnahme auf einen Track pro Musiker(in) oder Band beschränkt. Es wäre sonst eine Liste, bei der Lana Del Rey zu sehr dominieren würde…

1. Lana Del Rey – God Bless America – And All The Beautiful Women In It (Review) [USA]



2. Principe Valiente – Wildest Flowers (Review) [Schweden]

Oceans by Principe Valiente

Agatha EP by Basement Revolver



5. UNKLE – Looking for the Rain (feat. Mark Lanegan and ESKA) (Review) [Großbritannien]









9. Wanda – Lascia mi fare (Review) (Österreich]



10. Postcards – Flying Saucers (Review) [Libanon]

11. Goldfrapp – Tigerman [Großbritannien]





13. Tocotronic – Hey Du (Review) [Deutschland]



14. Tricky – The Only Way (Review) [Großbritannien]



16. IRAH – Worship The Sun (Review) [Dänemark]

17. Tinariwen – Ténéré Tàqqàl (Review) [Mali]



18. Sjowgren – Now & Then (Review) [USA]

19. BEAK> – Sex Music (Review) [Großbritannien]



20. Forest Swords – The Highest Flood (Review) [Großbritannien]



21. Siinai – Ananda (Review) [Finnland]



23. Mammút – Breathe Into Me (Review) [Island]



24. Kacy & Clayton – The Light of Day (Review) [Kanada]



25. Kasabian – You’re In Love With A Psycho (Review) [Großbritannien]



26. Jacob Faurholt – Lake of Distortion (Review) [Dänemark]

A Lake of Distortion by Jacob Faurholt

27. Fazerdaze – Lucky Girl (Review) [Neuseeland]



28. Blanche – City Lights (Review) [Belgien]





30. Girl Ray – Monday Tuesday [Großbritannien]

Earl Grey by Girl Ray

Abschließend bleibt nur noch der Hinweis, dass es diese Liste in voller Pracht natürlich auch auf Spotify gibt. Viel Vergnügen damit!





