Weihnachtsfilmfestival 2017

Bereits 2016 haben wir voll Freude auf das Weihnachtsfilmfestival hingewiesen, das in seiner ersten Ausgabe gleich die humorvolle, faszinierende Doku Jingle Bell Rocks! gezeigt hat. Der Besuch des Festivals entpuppte sich als hochgradig unterhaltsamer Abend in angenehmsten Ambiente. Mit Freude stellen wir fest, dass sich das Weihnachtsfilmfestival nun anschickt, zur liebenswerten Tradition zu werden. Wer also dieser Tage dem Berliner Weihnachtsstress entfliehen möchte, sollte unbedingt nach Kreuzkölln kommen und sich das auch 2017 abwechslungsreiche Programm im Moviemento zu Gemüte führen. Es dürfte sich für alle Geschmäcker die passende weihnachtliche Attitüde finden lassen. Ob handverlesene Kurzfilmreihen, eine italienische Groteske, Indie-Splatter aus Norwegen oder eine schrille Fantasy-Komödie aus Japan, alle eint der ungewöhnliche Zugang zum Thema Weihnacht. Wenn dieses Festival also etwas beweist, dann das die Beschäftigung mit Weihnachten zu viel mehr als seichter Familienunterhaltung samt Santa-Claus-Knallchargen taugt. Also auf, auf zum Weihnachtsfilmfestival! Es lohnt!

Programm:

Freitag, 22.12.2017

18:15 Frosty Shorts (13 Internationale Kurzfilme)

20:30 Love and Peace (Fantasy, Komödie | Japan 2015)

23:00 Christmas Cruelty! (Horror | Norwegen 2013)

Samstag, 23.12.2017

18:00 Nutcracker Shorts (11 Internationale Kurzfilme)

20:15 Last Christmas (Komödie, Drama | Italien 2016)

22:30 Horror Shorts (12 Internationale Kurzfilme)

Sonntag, 24.12.2017

17:00 Uhr I am Santa Claus (Dokumentarfilm | USA 2014)

19:00 Uhr Fireplace Shorts (10 Internationale Kurzfilme)

21:00 Mercy Christmas (Komödie, Horror | USA 2017)

Tickets: 8 EUR (ermäßigt 6 EUR)

Ort: Moviemento Kino, Kottbusser Damm 22, 10967 Berlin (U8 Schönleinstraße)

Links:

Offizielle Webseite

Weihnachtsfilmfestival auf Facebook

Weihnachtsfilmfestival auf Twitter

SomeVapourTrails