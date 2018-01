Schatzkästchen 98: The Vaccines – I Can’t Quit

So richtig kneipenhymnigen Britpop mit Schmackes und voll Hemdsärmeligkeit kann die Welt auch im Jahre 2018 gut gebrauchen! Wie erfreulich, dass sich The Vaccines ihrer erbarmen und mit I Can’t Quit einen höchst eingängigen Song raushauen. Von der aufgekratzten Kurzweil her würde ich den Track zum Beispiel mit C’est la vie, dem letzten Kracher der Stereophonics, vergleichen. Es ist auf alle Fälle durch und durch britischer Rock mit jenem ganz eigenen, gerne deftigen Charme. The Vaccines kündigen mit I Can’t Quit ihr neues Werk Combat Sports an. Wenn nur eine Handvoll weiterer Lieder diese Launigkeit versprühen, sollte es für die Band aus London wieder zu einem vorderen Platz in den britischen Charts reichen. Die wuchtige Nonchalance dieses Tracks lässt viel Gutes erahnen. Ich jedenfalls bin an Bord und freue mich auf die Platte! Bis dahin darf der Refrain ruhig aus tausenden Kehlen schallen: „I can’t quit/ I’m over it“ (via Nicorola)

Combat Sports erscheint am 30.03.2018 auf Columbia.

