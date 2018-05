Konzerttipp: J.A.W with Seun Kuti & Egypt 80 (19.05.2018)

Wäre ich ein schwarzer Mensch in Afrika, ich würde all die Solidaritätsbekundungen wohlmeinender weißer Musiker oder afroamerikanischer Künstler offenen Ohrs vernehmen. An der Redlichkeit der Absichten würde ich keine Zweifel hegen. Und dennoch wäre ich von der Überzeugung erfüllt sein, dass sich Revolutionen und Veränderungen nicht importieren lassen. Globale Unterstützung mag zwar einen neuen Geist in vielen, vielen Teilen Afrikas begünstigen, der Funke der Veränderung sollte jedoch in den Ländern selbst entfacht werden. Und wenn korrupte Eliten diesen Wandel nicht herbeiführen wollen, muss man auf die Macht der Kunst, speziell der Musik, vertrauen. Es braucht Persönlichkeiten, die so kraftvoll wie visionär von einer friedlichen Revolution erzählen. Es braucht Identifikationsfiguren, die schwarze Identitäten aus der afrikanischen Realität heraus skizzieren. Zu oft nämlich läuft das aufgeklärte, die Verbrechen des Kolonialismus sühnen wollende Europa Gefahr, sich politisch korrekte afrikanische Heilige zu schnitzen. Dem hier knapp formulierten Anforderungsprofil für eine wirkmächtige schwarze Stimme wird Seun Kuti mehr als nur gerecht. In die Fußstapfen seines 1997 verstorbenen Vaters Fela Kuti, eines unbequemen Genies, zu treten, ist eigentlich zu viel verlangt. Doch mit dem jüngst veröffentlichten Album Black Times gelingt dies tatsächlich. Seun Kuti, der mit Egypt 80 auch die Band seines Vaters geerbt hat, besitzt jetzt als Mittdreißiger das vitale Charisma, welches für einen kreativen Aufschrei geboten scheint. Kuti sieht das Problem, das ein vermeintlich modernes Afrika all den Missständen der westlichen Welt nacheifert. Seine Vision einer afrikanischen Identität rechnet mit der Hinwendung zum Materialismus gnadenlos ab. Brandmarkt den Mangel an Solidarität, den Verrat am panafrikanischen Traum. Wer Black Times in seiner ganzen Wucht des Widerspruchs begreifen möchte, sollte neben dem Titeltrack auch dem Song African Dreams lauschen. „Too many of me youths lost to television chasing the American dream/ Tell me who dey dream for Africa/ Too many of me youths believe in the hype, living in a stereotype“ wird gleich zu Beginn mit der Jugend hart ins Gericht gegangen. Die Call-and-Response-Passage „So many want that good life/ And I no blame you/ Want that new thing/ And I no blame you/ Want that new house/ And I no blame you/That new car/ And I no blame you/ Designer clothes and shoes/ And I no blame you“ zählt all die Sehnsüchte auf. Doch warnt Kuti davor, dass all diese Träume von den Träumen ablenken, die eigentlich geträumt werden müssen. Falsche Träume verstellen den Blick auf die ungerechte Realität. Statt blind gegenüber allem Leiden und Schmerz, „blind to the killing of my people for foreign gods and foreign corporate boards“ und blind gegenüber der Ausbeutung der Brüder und Schwestern in den Gold- und Silberminen zu sein, muss von Opfern von Aggression und Unterdrückung und von sterbenden Kindern geträumt werden. Diese Alpträume müssen Afrika umtreiben! „So many want to be the big man just to/ Buy, buy, buy/ For European things and them/ Work, work, work/ Suffering in Africa to/ Buy, buy, buy/ For American things and them/ Work, work, work/ Working and sweating just to/ Buy, buy, buy/ For some Asian things and them“ klagt er weiter. Wo nur, so Kutis bittere Frage, ist die Generation, die die Träume von Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba oder Thomas Sankara heutzutrage weiter träumt. African Dreams ist ein mächtiger Track, der die Schuld für alle Nöte Afrikas nicht einfach auf die westliche Welt abwälzt, sondern den Menschen Schwarzafrikas ins Gewissen redet. „Are you ready to rise to be free?“ will Kuti beim nicht minder famosen Titeltrack Black Times wissen. Diese Frage ist mindestens so sehr Aufforderung wie ernsthafte Nachfrage. Ist Afrika dazu bereit, sich für die Freiheit zu erheben, die Macht der Eliten zu brechen? Eine Revolution tut stets gut daran, sich der allgemeinen Bereitschaft zur Veränderung zu versichern. Und wie schon bei Fela Kuti hegt man auch bei Seun Kuti wenig Zweifel, dass es ihm mit der Zeitwende hin zum Besseren verdammt ernst ist. Der groovige Afrobeat, im konkreten Fall durch Carlos Santanas Gitarrenspiel veredelt, ist stets mehr als nur großartige, wunderbar rhythmische Musik. In seinen stärksten Momenten will Kuti nicht länger den Last Revolutionary geben, sondern Teil einer neuen Bewegung werden, die all die Kriege satt hat und eben deshalb den Kampf für Freiheit wieder aufnimmt. Dieser Botschaft der Gerechtigkeit kann man sich kaum entziehen.



Diesen Samstag treten Seun Kuti & Egypt 80 im Rahmen der Eventreihe J.A.W im Festsaal Kreuzberg auf. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich einen Besuch dieses Konzerts empfehle. Neben aller Energie, die Afrobeat ausstrahlt, neben all der Freude, die so ein Konzert vermittelt, schwingt eine brisante Message mit. Die Notwendigkeit zur Emanziaption Afrikas von westlicher Hegemonie muss endlich angegangen werden. Und zwar sowohl in Afrika als unter anderem auch in Europa. Wer Kuti mit dieser Attitüde wahrnimmt, wird einen wahrhaft unvergesslichen, den eigenen Bewusstseinshorizont erweiternden Abend erleben. Die Chance darauf sollte man sich nicht entgehen lassen!

Black Times ist am 02.03.2018 auf Strut Records erschienen.



Links:

Seun Kuti auf Facebook

J.A.W-Eventseite auf Facebook

SomeVapourTrails