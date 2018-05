Schatzkästchen 104: Vlimmer – Nebelgeist (Songpremiere)

Achtziger kann jeder, so möchte man angesichts dieses nun schon viel zu lang andauernden Revivals fast meinen. Aber nein! Einen fein wavigen Synthie-Pop schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Und den ursprünglichen subkulturellen Schalk hat auch nicht jeder im Nacken. Was man heute massenhaft erlebt, sind Synthie-Klänge, denen subversives Charisma ganz und gar fehlt, die stattdessen arg steril und angestrengt tönen. Furchtbare Klamotten sind halt nur die halbe Wahrheit über die Achtziger. Wie man dem musikalischen Lebensgefühl dieser Dekade wirklich auf den Grund geht, zeigt einmal mehr Vlimmer mit der EP X. Vor zweieinhalb Jahren ist das auf 18 EPs ausgelegte Projekt des musikalischen Tausendsassas Alexander Leonard Donat gestartet. Was damals aus Lust, Laune und vielleicht Großspurigkeit angefangen wurde, hat sich mittlerweile zu einer famosen Vermessung des 80er-Undergrounds entwickelt. Darkwave, IDM, Krautrock, an stilistischer Vielfalt mangelt es dem ambitionierten Unterfangen nicht. Die EP Nummer zehn wartet beim Track Nebelgeist sogar mit überraschend eingängigem Synthie-Pop mit Post-Punk-Flair auf. Die Abgründe, die Vlimmer aufbuddelt, erkennt man freilich erst, wenn man genauer auf den Text hört. „Zurück auf dem Bürgersteig/ Ausgespuckt aus dem Maul der vergangenen Chance/ Hätten mich die Zähne bloß zermalmt/ Quasi angeschossenes Wild“ lässt einmal mehr auf die Sorte Trip schließen, die man sich nicht in den Discotempeln des Mainstreams einfängt. Stattdessen findet man sich in einem Ambiente wieder, in dem das Lebenselixir eine allmählich in alle Glieder fahrende Düsterkeit heißt. Das tönt stark und eindringlich. Authentischer kann man das gleißende Dunkel der Achtziger kaum einfangen. Könnte ich dem geschätzten Herrn Donat einen Preis verleihen, es wäre ohne Zweifel die Robert-Smith-Gedächtnismedaille!

Die EP X erscheint am 04.05.2018 via Blackjack Illuminist Records.

