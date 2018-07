Schatzkästchen 105: Fir Cone Children – Awesomenitis! (Songpremiere)

Die Vorfreude auf einen Tag am Strand. Aus der Perspektive eines wuseligen Kleinkindes genossen. Solch Lied gewordene Glückseligkeit bietet der Song Awesomenitis! von Fir Cone Children. Das Projekt des Berliner Tausendsassas Alexander Donat ging vor wenigen Jahren an den Start, um das Heranwachsen der eigenen Töchter mit großem Staunen und quirligen Klängen zu begleiten. Drei Alben lang ist das wunderbar gelungen, nun steht mit The Straight & The Curly das neueste Werk an. Am Strickmuster hat sich zum Glück nichts geändert. Awesomenitis! frohlockt, freut sich auf das Planschen im Wasser und auf Eiscreme, die halt versehentlich auch auf dem T-Shirt landet. Solch Unfälle gehören zum Eifer des Gefechts eben dazu. So ungestüm und beherzt die große und aufregende Welt erobert werden will, derart aufgeweckt geht es auch musikalisch zu. Ein Synthie-Pop mit punkigem Touch fängt den kindlichen Erlebnishorizont mit all seinem Sturm und Drang ausgesprochen unmittelbar ein. Die Seligkeit eines Abenteuers wird greifbar – und auf diese Weise jeder Hörer für zwei Minuten wieder Kind!

The Straight & The Curly erscheint am 13.07.2018 auf auf Blackjack Illuminist Records.

