Schatzkästchen 107: Neneh Cherry – Kong

Lassen wir uns doch einen Moment den Atem rauben! Von einer charismatischen Ausnahmeerscheinung, von einem abgründig-eleganten Song samt starkem Musikvideo. Die Rede ist von Neneh Cherry, die dieser Tage den famosen Trip-Hop-Track Kong veröffentlicht hat. Da es viele Gründe zur Bewunderung gibt, beginnen wir zunächst mit dem augenfälligsten. Die Mittfünfzigerin ist an natürlicher Schönheit und charakterlicher Präsenz durch und durch beeindruckend. Man sieht sich mit einer Persönlichkeit konfrontiert, die in den Bann zieht. Dass ich dies so betone, ist übrigens nicht dem Umstand geschuldet, dass ich Neneh Cherry als Frau zu aller Erst über ihr Aussehen definiere. Es gibt halt Charakterköpfe, die das Leben mit jedem Jahr interessanter macht, womöglich weil sie sich nicht unterkriegen lassen. Für Kong hat sich Neneh Cherry die Besten ihres Fachs als Verstärkung geangelt. Der Track wurde von Four Tet und Robert Del Naja von Massive Attack produziert. Und das hört man auch. Ein dezenter Dub pluckert geheimnisvoll dahin, ein verträumtes Keyboard sorgt für Wohligkeit, über allem thront ein makellose, soulige Gesang. Die Coolness des Sounds kriecht in die Gehörgänge, mit jedem Mal tiefer. Und dann wären da noch Lyrics, die man ebenfalls sacken lassen muss, ehe sie in den Ganglien Funken schlagen. Der Refrain „And love is big and every land, every nation seeks its friends in France and Italy and all across the seven seas and goddam guns and guts and history and bitter love still put a hole in me“ ist natürlich als persönliche Reflexion dessen zu verstehen, was gemeinhin als Flüchtlingskrise wahrgenommen wird. Cherry ist keine Anfängerin darin, das eigene Befinden mit der Weltgeschichte korrespondieren zu lassen. Die pointierte, subtile Bitterkeit, die diese Zeilen andeuten, kapituliert freilich nicht vor der Ratlosigkeit. „A risk worth taking“ ist das Mantra Kongs. Man darf es nicht nur auf die Ebene einer Bekenntnishaftigkeit Cherrys runterbrechen, kann es auch in einen großen Kontext setzen. Wenn man Kolonialismus und die gegenwärtige Ausbeutung und die Waffenlieferung an afrikanische Staaten in die Überlegungen einbezieht, wird man nur so dieser tollen Nummer vollends gerecht. Kurzum, Kong ist ein tiefgründiges Stück Musik von einer umwerfenden Künstlerin. Hoffentlich ist es nicht mehr lang bis zu einem neuen Album!



Die Single Kong ist am 01.08.2018 erschienen.

