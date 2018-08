Schatzkästchen 107: Rythmatik – Sleep In Baby (Videopremiere)

Zum Wochenbeginn eine quirlige Portion Indie-Pop gefällig? Dann empfiehlt es sich, der isländischen Formation Rythmatik das Ohr zu leihen. Der Song Sleep In Baby kommt in den Strophen herrlich zappelig und aufgedreht daher, instrumentale Indie-Rock-Passagen mit ordentlich Krawumm runden die Chose ab. Jugendliche Aufgeregtheit, die sich alltäglichen Pflichten entziehen will, Arbeit schlicht Arbeit sein lassen möchte und stattdessen noch eine Runde in allernettester Gesellschaft zu dösen wünscht, wer mag sich nicht nach solch einer erträglichen Leichtigkeit des Seins sehnen! Sleep In Baby besinnt sich völlig auf die eigenen Wirrungen der Gefühle und schiebt sämtliche Verpflichtungen zur Seite. Entgegen seines Titels ist der Song ein echter Wachmacher, ein Track sogar, der sich nicht recht entscheiden kann, ob er mehr vor Aufregung den Hampelmann gibt oder doch ausgeflippt die Tanzfläche rockt. Rythmatik gelingt es, selbst müden und geschunden Knochen noch ein Zucken zu entlocken und bescheidenen Tagen noch ein kleines Lächeln abzuringen. Die gute Nachricht ganz zum Schluss: Das vor Kurzem erschienene Album Grin & Panic hat weitere feine Lieder im Gepäck. Anhören lohnt!

Grin & Panic ist am 27.07.2018 auf Ice Will Melt Records erschienen.

