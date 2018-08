Schlaglicht 90: Postcards

Anfang des Jahres hatte ich mir die Finger wund geschrieben, um das Albumdebüt I’ll be here in the morning der libanesischen Dream-Pop-Formation Postcards ausreichend zu würdigen. Da die Band den ganzen August in mitteleuropäischen Breiten unterwegs ist, möchte ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und nochmals auf diese fabelhafte Band hinweisen. Die Postcards – so hatte ich bei meiner Besprechung des Albums betont – machen die Sorte Musik, die das Fühlen noch beschäftigt, wenn sie eigentlich längst verklungen ist. Ein Grübeln und Fragen, eine Melancholie und Entrücktheit prägen die Atmosphäre dieser atemberaubend schönen Platte. Selbst im Genre Dream-Pop, das bestimmt nicht mit erinnerungswürdigen Alben geizt, ist I’ll be here in the morning ein rares Juwel. Doch vielleicht lässt man statt allem Lob einfach die Lyrics selbst sprechen. Die Zeilen „A line on the water, thread of silvery beams. Below, watch it crumble, rippling through the open sea. I wait for the morning, golden glimmer of day. I wait for falling of the waters once again, for the waters once again. The blue of the ocean could never ever fool me, beyond the stillness there’s a darkness we can’t see.“ aus dem Song Waves beschreiben den Abgrund hinter einem vordergründigen Idyll. Bright Lights wiederum schildert innere Unruhe, das Bedürfnis nach Zuwendung und das bei Betrachtung der Umgebung aufkeimende Gefühl von Deplatziertheit. Lyrics wie „Twenty floors we’re up in space, speeding cars keep me awake, they don’t seem to trouble you. Bolt down the doors, close the shutters, hold me close, all the bright lights left me cold. As the night turns into day everything falls into place, yet I dream of nothing new. Looking out it’s all the same, cities hung on swinging cranes, I watch them float away.“ gelingt es, alle Irritationen und Sehnsüchte in poetische Bilder zu fassen. All dies wird durch den mit Gedanken ringenden Vortrag der Sängerin Julia Sabra geadelt.





Der Sound der Postcards reicht von kräftig aufblitzenden Indie-Gitarrenklängen über Sixties-Stehblues im Stile einer Dusty Springfield bis hin zu luftigen Melodien, die vor Eskapismus strotzen. Dem Quartett aus Beirut gelingt ein herrlich eigenständiger, hochgradig atmosphärischer Ausdruck, der mir nicht aus Kopf und Gemüt geht. I’ll be here in the morning ist halt eine jener Scheiben, die sich nicht nach ein paar Hördurchläufen abnützt und irgendwann in den Teil des Plattenregals wandert, wo nie Tageslicht hinkommt. Diese nachdenklich-sehnsüchtige Musik weiß zu berühren, Mal für Mal, ohne je an Reiz zu verlieren. Kurzum, die Bekanntschaft mit dieser Band ist eine, die man sicher nicht bereut. Eine gute Gelegenheit zum Eintauchen in die Sphären der Postcards dazu bietet sich bei den kommenden Auftritten. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen!

I’ll be here in the morning erscheint am 26.01.2018 auf T3 Records.

Konzerttermine:

15.08.2018 Greiz – Pappe Open Air Festival

19.08.2018 Mirow – Biber Ferienhof-Schleusentheater

20.08.2018 Greifswald – Kulturbar

24.08.2018 Schwäbisch Hall – Paula will tanzen – Open Air

25.08.2018 Darmstadt – Forst Open Air (Innenstadt)

28.08.2018 Berlin – Radio Eins Parkfestival

30.08.2018 Bremen – Irgendwo

08.09.2018 Batroun (LBN) – Wickerpark Festival

26.10.2018 Caldaro al Lago (ITA) – Kaltern Pop

